MLB: Aaron Judge impone un nuevo récord y supera a Mike Trout en este apartado

Una tarjeta de béisbol de Aaron Judge no es solo un objeto de colección; es, literalmente, una mina de oro. Recientemente, una pieza única del capitán de los Yankees de Nueva York se vendió por la impresionante cifra de $5.2 millones, estableciendo un nuevo récord para la "era moderna" del coleccionismo (que abarca tarjetas producidas de 1980 a la fecha).

Según Dan Hajducky de ESPN, esta venta no solo consolida el estatus de Judge como un ícono del deporte, sino también como un activo financiero de altísimo rendimiento.

Superando a las leyendas

El récord anterior para una tarjeta de esta era pertenecía a otra superestrella, Mike Trout. En 2020, una tarjeta Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor de 2009, autografiada por Trout, se vendió por $3.936 millones.

La tarjeta de Judge —una Bowman Chrome Draft Superfractor de 2013 también autografiada— ha pulverizado esa marca por más de un millón de dólares. Con este movimiento, la pieza se sitúa ahora en el séptimo lugar de las tarjetas deportivas más caras de toda la historia, compitiendo con reliquias de leyendas como Mickey Mantle y Honus Wagner.

Una inversión de Grandes Ligas

Lo más sorprendente de esta transacción es el crecimiento exponencial de su valor en un periodo de tiempo muy corto. Si analizamos el historial de ventas de esta pieza única (1 de 1), los números son difíciles de creer:

En 2020: Se compró por $157,200 .

En 2022: Su valor saltó a los $324,000 .

En 2024: Alcanzó los $5.2 millones.

Este salto masivo se debe, en gran parte, a la histórica temporada de 2022 de Judge, donde rompió el récord de jonrones de la Liga Americana (62) y fue nombrado MVP, además de su posterior nombramiento como capitán de los Bombarderos del Bronx.

El misterio tras el comprador

Como suele suceder en transacciones de esta magnitud, el nuevo propietario de la tarjeta ha preferido mantener su identidad en el anonimato. Lo que sí es público es que el mercado de tarjetas de alta gama sigue demostrando que, para el coleccionista adecuado, el cielo (y el presupuesto) es el límite.