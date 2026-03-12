WBC: Tarik Skubal rompe el silencio y defiende su salida de la selección de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La participación de Tarik Skubal en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha generado una intensa polémica. Tras realizar una sola apertura en la fase de grupos con la selección de Estados Unidos, el lanzador estrella decidió abandonar el torneo y regresar al campamento de los Tigres de Detroit, una medida que ha provocado duras críticas por parte de un sector de la fanaticada.

Una respuesta a la narrativa externa

Sin embargo, el as de Detroit no se ha quedado callado. Este miércoles, tras reincorporarse a los entrenamientos primaverales de su equipo, Skubal abordó la situación y calificó la reacción negativa como injustificada.

"Simplemente no es justo", afirmó el zurdo, según reportó Jayson Stark de The Athletic. "Pero es parte del negocio. Es parte del juego. Sin embargo, si me conocen personalmente y saben lo que mis compañeros piensan de mí, no creo que sea justo decir esas cosas".

Originalmente, el plan de Skubal contemplaba únicamente una apertura en el torneo. Tras su actuación del sábado contra Gran Bretaña, el lanzador admitió que contempló la posibilidad de lanzar nuevamente. No obstante, en lo que describió como una decisión "muy difícil", optó por apegarse a su hoja de ruta inicial.

El respaldo del vestuario

Al ser consultado sobre si la presión mediática o las opiniones externas influyeron en su determinación, el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana fue tajante al desmentirlo, refugiándose en el apoyo de quienes comparten el terreno con él.

"No, porque muchas de esas opiniones y narrativas las crean personas que no me conocen, ¿sabes?", explicó Skubal. "Y creo que si le preguntas a cualquiera en el vestuario, a mis compañeros en el Equipo de EEUU, todos me han apoyado abiertamente en lo que estoy haciendo".

El lanzador reveló que la decisión no fue tomada de forma aislada. "Conversé con muchos de ellos personalmente y me ayudaron a tomar la decisión. Así que la narrativa que se crea afuera... no puedo controlarla. Quiero controlar lo que puedo controlar, y no puedo controlar la narrativa", enfatizó.

El factor económico: Millones en el horizonte

Aunque Skubal no lo mencionó explícitamente, es imposible ignorar el contexto contractual que rodea al serpentinero de 29 años. El zurdo está programado para probar la agencia libre después de la temporada 2026, y las proyecciones actuales sugieren que podría asegurar el contrato más grande para un lanzador en la historia de la MLB.

Dada la magnitud de la inversión futura, tanto para él como para los Tigres de Detroit, la prioridad parece ser garantizar su salud y preparación óptima para la exigente temporada regular, un factor que pesa enormemente en la balanza al decidir su participación en torneos de alta intensidad como el Clásico Mundial.