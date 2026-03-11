"No hay ninguna guerra": El mensaje de Juan Soto para la fanaticada en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por el enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela ha alcanzado niveles máximos. Con el LoanDepot Park de Miami como escenario, las dos potencias caribeñas se miden en un duelo que paraliza el mundo del béisbol. Sin embargo, antes del primer pitcheo, una de las grandes figuras del conjunto quisqueyano ha querido bajar las tensiones externas.

Un espectáculo de "Grandes Ligas"

Juan Soto, patrullero de los Mets de Nueva York, fue enfático al señalar que el ambiente entre ambas fanaticadas debe ser de celebración y respeto. En declaraciones ofrecidas al periodista Enrique Rojas para el programa Grandes en los Deportes, el toletero recordó que lo que se vivirá en el terreno es un privilegio deportivo.

"No hay ninguna guerra con ningún equipo. Con todos tenemos hermandad. Le digo a los fanáticos que disfruten el show. Cuando se junta tanto talento en un terreno de juego, eso no se ve todos los días. Es como un Juego de Estrellas, pero jugando al cien por ciento", expresó Soto, haciendo hincapié en que la intensidad competitiva no debe confundirse con rivalidad negativa.

El enfoque en la victoria

A pesar del ambiente festivo que rodea este "Choque de Gigantes", Soto dejó claro que la cortesía fuera del diamante no merma la ambición de triunfo de la escuadra dominicana. El equipo está consciente de la calidad del rival, pero mantiene el objetivo firme de avanzar con autoridad.

"Será una fiesta. Con tanto talento que tienen los venezolanos y los dominicanos, será algo bien bonito. Vamos a tratar de disfrutarlo al máximo, y trataremos de llevarnos la victoria. No será fácil, pero nosotros vamos con todo", indicó el jardinero.

Antecedentes y cuentas pendientes

La historia reciente añade un condimento especial a este encuentro. En la edición del Clásico Mundial de 2023, Venezuela logró imponerse a República Dominicana con un marcador de 5-1. En aquel partido, Soto fue uno de los puntos luminosos de su ofensiva, terminando de 5-2 con una carrera impulsada.

Si analizamos el historial completo desde la creación del torneo en 2006, la balanza se inclina hacia el lado dominicano. En cinco enfrentamientos directos, la República Dominicana mantiene una ventaja de 4-1 en la serie particular, una hegemonía que los venezolanos buscan seguir recortando este miércoles.

Disciplina bajo el mando de Machado

La preparación del equipo dominicano ha sido estricta. Sorprendió que el roster decidiera entrenar ayer en lugar de aprovechar el día de descanso programado. Según reveló Soto, esta cultura de trabajo incansable fue impulsada por el capitán del equipo, Manny Machado.

"Todo empezó con Manny Machado; él tomó la iniciativa de que estuviéramos aquí, que hiciéramos algún movimiento para seguir con la misma vibra que tenemos", puntualizó Soto, demostrando la cohesión y el compromiso que reina en el vestuario quisqueyano de cara a la siguiente ronda.