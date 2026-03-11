Alineación de lujo: Quisqueya presenta su arsenal para el cierre de la primera fase

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha alcanzado su punto máximo de ebullición en la fase de grupos. Este miércoles, el LoanDepot Park de Miami se convierte en el epicentro del deporte de los bates y las pelotas con el enfrentamiento final del Grupo D entre Venezuela y la República Dominicana, dos de las potencias más temidas del torneo.

El objetivo: Liderato e invicto

El conjunto dominicano llega a este compromiso con una misión clara: avanzar a los cuartos de final de manera invicta. Mantener el primer puesto del grupo no es solo una cuestión de orgullo, sino de estrategia pura, ya que el líder de esta zona evitará cruzarse prematuramente con el actual campeón y gran favorito del certamen, Japón, que ya aseguró la cima de su respectivo grupo.

Además del factor clasificatorio, existe un componente emocional. El equipo dirigido por Albert Pujols busca saldar la cuenta pendiente del torneo anterior, donde cayeron ante la escuadra venezolana en un resultado que sorprendió al mundo del béisbol.

Un "lineup" de ensueño

Para este choque de alto voltaje, el futuro Salón de la Fama y mánager dominicano, Albert Pujols, no se ha guardado nada. La alineación presenta una combinación de poder, velocidad y defensa de élite que promete poner a prueba al pitcheo rival desde el primer episodio.

La ofensiva abrirá con la electricidad de Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego) en el jardín derecho, seguido por la consistencia de Ketel Marte (D-backs de Arizona) en la segunda base. El núcleo del orden al bate cuenta con figuras de la talla de Juan Soto (Mets de Nueva York) y Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto), encargados de traer las carreras al plato.

El "Ministro de la Defensa", Manny Machado, custodiará la tercera base como quinto en el orden, mientras que el joven slugger Junior Caminero (Rays de Tampa Bay) fungirá como el bateador designado. El jardín central estará bajo el dominio de Julio Rodríguez, dejando la receptoría en manos de Austin Wells y las paradas cortas para la solvencia de Geraldo Perdomo.

Alcántara: El brazo de la esperanza

La responsabilidad de silenciar a la peligrosa ofensiva venezolana recaerá sobre los hombros de Sandy Alcántara. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022 es la carta de triunfo de Pujols para este encuentro crucial.

Se espera que el derecho haga uso de su característica durabilidad y su potente arsenal de lanzamientos para controlar un juego que, sobre el papel, tiene todos los ingredientes para ser un clásico instantáneo en la historia del torneo.