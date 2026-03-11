Farándula

Con sabor a plena, calipso y salsa: Lion Lázaro estrena “Llegué”

Bárbara Chirino
Miércoles, 11 de marzo de 2026

En entrevista para Meridiano, el salsero expresó su emoción por estar viviendo este momento clave en su carrera

El cantante venezolano Lion Lázaro, celebró el lanzamiento de “Llegué”, su primer sencillo de 2026 y adelanto de su álbum debut, que será publicado durante el primer semestre del año.

En entrevista para Meridiano, el salsero expresó su emoción por estar viviendo este momento clave en su carrera, pues, recientemente firmó con la distribuidora musical Puntilla, que se encargará de difundir su musical a escala internacional.

Además, mencionó que, en esta nueva etapa musical, ya cuenta con una gran colaboración con La Dimensión Latina, una de las agrupaciones más importantes del país.

En la conversación también nos dio todos lo detalles del hackeo que sufrió su cuenta de Instagram hace uno meses. 

¡Dale click a la entrevista y conoce todo lo que dijo!

Miércoles 11 de Marzo de 2026
