Desmienten la muerte de reconocido cantante venezolano

La tarde del sábado 22 de noviembre, los seguidores del cantante venezolano Lion Lázaro quedaron conmocionados luego de que en su cuenta oficial de Instagram se publicara un obituario que anunciaba su supuesta muerte.

Múltiples figuras venezolanas y decenas de seguidores, expresaron su preocupación e incluso muchos pedían respuestas ante el comunicado. Sin embargo, todo se trató de un hackeo a su cuenta, el cual hasta el momento de esta publicación no está resuelto.

El anuncio y el comunicado del cantante

En el perfil, apareció una imagen en la que se lee: "Lion Carlos Aranguren. Descansa en paz. Con profundo pesar, informamos su fallecimiento. Permanecerá en nuestros corazones para siempre".

De inmediato, sus colegas manifestaron su tristeza y otros, un tanto incrédulos, solicitaban un comunicado inmediato que desmintiera tal mensaje, en el que también aseguraban que, para conocer información sobre un supuesto velorio debían escribir por mensaje privado.

A través de su equipo, el salsero e intérprete de temas como "Muevelao" y "Que levante la mano", envió un mensaje dejando claro que, se encuentra en perfectas condiciones y su perfil fue hackeado.

"Quiero informarles que mi cuenta de redes sociales @lionlazaro fue hackeada. Se están realizando publicaciones, mensajes y actividades que no son hechas por mí", inicia.

En el mismo mensaje, agrega: "Estoy tratando de recuperar el control total de la cuenta y reforzar su seguridad. Mientras tanto, les pido que ignoren cualquier mensaje, historia o publicación que aparezca mientras no tenga acceso. Carlos Aranguren".

¿Quién es Lion Lázaro?

Lion Lázaro es el nombre artístico de Carlos Enrique Aranguren Duarte, un cantante venezolano nacido el 31 de julio de 1986 en Caracas. Además de su carrera musical, se formó como abogado, aunque la música terminó dominando su trayectoria profesional.

Su carrera comenzó en géneros como la salsa y la música urbana, combinando influencias caribeñas con ritmos modernos. Formó parte del dúo Los Lázaros de la Salsa junto a su hermano Sergio Aranguren, con quienes lanzaron producciones enfocadas en salsa tradicional.

Posteriormente, Lion Lázaro emprendió su carrera en solitario, explorando también el pop-urbano con temas como “Bomboncito”.