La hípica venezolana vive su mejor momento: Junior Alvarado trasciende fronteras y se consagra como “Leyenda Mundial” con sus grandes logros

Si la historia lo permite, el jinete zuliano Junior Alvarado ha comenzado a construir un camino sólido hacia su ingreso al Salón de la Fama. Durante este año, Alvarado ha conseguido triunfos destacados en las competencias más importantes de Estados Unidos, incluyendo el Kentucky Derby y el Belmont Stakes.

Estos logros lo posicionan entre la élite de los mejores jinetes que compiten en territorio estadounidense, consolidando su reputación como uno de los referentes más sobresalientes en el mundo de la hípica.

Junior Alvarado un nuevo Derby Winner venezolano

Junior Alvarado, logró un hito histórico al convertirse en el cuarto jinete venezolano en ganar el Kentucky Derby (G1), una de las competencias más prestigiosas y seguidas del mundo de la hípica. Esta victoria la consiguió montando a Sovereignty, un ejemplar propiedad de Godolphin y preparado por el renombrado entrenador William Mott, miembro del Salón de la Fama.

Con este triunfo, Alvarado igualó a importantes figuras criollas como Gustavo Avila, Sonny León y Javier Castellano, quienes también figuran en la lista exclusiva de venezolanos que han ganado este emblemático evento que detiene la atención del mundo hípico.

Posteriormente, durante la celebración del Belmont Stakes Day, Alvarado volvió a dejar su marca al convertirse en el segundo jinete venezolano en ganar el Belmont Stakes, otra de las joyas de la Triple Corona estadounidense.

Repetidamente, lo hizo con Sovereignty, consiguiendo así igualar la hazaña de Javier Castellano. Este logro no solo ratificó su calidad como jinete, sino que también lo colocó como el segundo en obtener la doble corona con un mismo ejemplar, y el tercero en lograr esta doble gesta en la historia reciente.

Primero en la historia: Junior Alvarado recibió el premio Atleta Meridiano del Año y Atleta Masculino del Año

Junior Alvarado, con 31 victorias en Stakes y 17 en Graded Stakes, además de ganancias superiores a $18 millones, es reconocido como jinete oficial de Sovereignty, el mejor potro de Estados Unidos en la temporada, con el que ganó importantes carreras como el Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes. Por estos logros, recibió el premio Atleta Meridiano 2025, un galardón histórico que solo otro jinete, Juan Vicente Tovar León, había obtenido previamente. Este premio, entregado desde 1997, reconoce la actuación más destacada del deporte nacional en el año.

El año 2025 ha quedado marcado por un reconocimiento sin precedentes para el jinete venezolano Junior Alvarado, quien ha protagonizado una campaña memorable en el ámbito deportivo. Tradicionalmente, la disciplina del hipismo no ha recibido la atención ni el valor que merecen los atletas dedicados al sillín.

Alvarado ha sido honrado con el prestigioso título de Atleta del Año Masculino 2025, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela. Este galardón, que se concede únicamente a los deportistas más sobresalientes del país en cada temporada, representa un reconocimiento al esfuerzo, talento y dedicación excepcionales dentro del ámbito deportivo nacional.

“Orgullo nacional” Así lo calificó el Superintendente del INH

El superintendente Antonio Álvarez, al igual que las autoridades hípicas y la comunidad hípica y deportiva de Venezuela, se suman a la conmemoración nacional, destacando el trabajo y el camino recorrido por Junior Alvarado como un modelo a seguir para los jóvenes.

La presencia de Junior Alvarado en el país fue reciente y memorable: Alvarado fue al magnífico hipódromo La Rinconada con el objetivo de ser parte del primer Jockey Challenge 56. El primer Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI) se llevó a cabo en su honor durante esa visita, y el caballo Special Element, dirigido por Ricardo Santana, ganó la competencia.