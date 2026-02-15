MiLB: Estos son los prospectos venezolanos mejor posicionados del top-100

Suscríbete a nuestros canales

Con el Opening Day de las Grandes Ligas cada vez más cerca de subir su telón, muchos fanáticos continúan atentos a cada detalle que tenga que ver con los peloteros venezolanos, y eso también incluye a los prospectos que harán vida en Ligas Menores.

Cinco venezolanos a seguir de cerca

El portal de MLB actualizó en días recientes el top-100 de los prospectos mejor valorados de cara a la temporada 2026. De esa larga lista destacan cinco nombres de Venezuela, quienes harán todo lo posible para seguir realzando su valor con miras a un pronto ascenso al Big Show.

Eduardo Quintero (#30)

Se trata de uno de los cuatro jardineros de los Dodgers de Los Ángeles del top-100. Según los reportes, es un outfielder rápido, que hace buenas lecturas, y con un brazo potente y preciso. Durante el 2025 participó con las sucursales Clase A y Clase A+, colaborando con 19 jonrones, 101 anotadas, 47 bases robadas y .293 de promedio.

Franklin Arias (#31)

Las Medias Rojas de Boston cuentan con uno de los mejores campocortos defensivos de la clase 2023 internacional, cuya fortaleza es ser un defensor confiable con alcance a ambos lados y con mucha fuerza en el brazo. El año pasado vio acción entre Clase A, Clase A+ y Doble-A, bateando para un promedio general de .278, con 133 hits y 66 impulsadas.

Alfredo Duno (#38)

Se trata de uno de los mejores prospectos de la clase 2023 internacional. El receptor de los Rojos de Cincinnati destaca por su impresionante fuerza y velocidad de bateo, detalles que continúa mejorando con el pasar de los meses. En la zafra 2025 con Clase A bateó 18 cuadrangulares y 112 imparables, con .287 de promedio.

Josué Briceño (#40)

En 2022 firmó con los Tigres de Detroit y rápidamente acumuló elogios de los scouts por su capacidad atlética, su producción con el madero y su buena defensa detrás del plato. El año pasado debutó en Doble-A y bateó para .232 de promedio con cinco vuelacercas, 19 remolcadas y 20 anotadas.

Moisés Ballesteros (#55)

El receptor de los Cachorros de Chicago es el único de esta lista que ya sabe lo que es jugar en Grandes Ligas. Dicho debut fue el 13 de mayo de 2025, ante los Marlins de Miami en el Wrigley Field. Al final disputó 20 juegos y aportó dos jonrones, 11 carreras impulsadas, 12 anotadas y .298 de promedio.