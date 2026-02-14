Isabella Ladera relata cómo vive su embarazo junto a su novio Hugo García

Suscríbete a nuestros canales

La influencer venezolana, Isabella Ladera, reveló detalles íntimos de su embarazo en una entrevista que ha conmovido a seguidores.

Tras confirmar que espera un bebé junto al modelo y exparticipante de reality, Hugo García, la creadora de contenido se mostró emocionada y reflexiva, expresando que esta etapa representa uno de los momentos más significativos de su vida.

La dulce espera de Isabella y Hugo

Después de semanas de especulación, Ladera confirmó su embarazo compartiendo una fotografía junto al peruano donde ambos posan abrazados con la ecografía del bebé, acompañada de un emotivo mensaje: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

En una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, Isabella declaró estar profundamente conmovida por esta nueva etapa. “Me dan hasta ganas de llorar. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi primera portada, mi primera foto con mi pancita”, confesó emocionada.

Aunque aún no ha revelado cuántos meses de gestación tiene, explicó que ha preferido vivir esta experiencia con discreción, cuidando su intimidad personal y familiar.

El momento en que todo cambió

Durante la entrevista, Isabella relató el instante en que le dio la noticia a García. Según sus palabras, ambos se encontraban en un parque cuando ella decidió compartirle la gran noticia.

“Él se quedó como en shock (...) me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser! Tanto tiempo esperando esta noticia’ y se puso a llorar un rato”, narró la influencer sobre la reacción de su pareja, destacando la profundidad de su emoción.

Vale resaltar que, la noticia llega a escasos meses de que anunciaran su relación. La pareja, ha preferido mantener gran parte de su vida personal fuera de los reflectores.

Ilusión familiar y momentos desafiantes

Isabella Ladera también se refirió al apoyo que ha recibido de su familia. Su hija mayor, fruto de su relación con el puertorriqueño Isander Pérez, ha recibido con entusiasmo la noticia de convertirse en hermana mayor.

La influencer compartió que siente una enorme gratitud por la manera en que todos han abrazado esta nueva etapa, describiendo momentos llenos de emoción y unión familiar.

Los felices padres aún no saben si será niño o niña, por lo que están barajando nombres que puedan funcionar para ambos sexos y han decidido mantener esta decisión como un momento especial que compartirán más adelante con el bebé.

Por otra parte, comentó que ha experimentado dolores de cabeza, náuseas intensas y un notable cambio emocional y corporal, describiendo este segundo embarazo como más demandante que el primero.

A pesar de ello, resalta el acompañamiento constante de Hugo García y su círculo cercano, quienes han estado a su lado en cada paso del proceso.