Luis Arráez resalta entre los peloteros que proyectan lideratos en el 2026

Ya comenzó la preparación, para lo que será la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo y un ejercicio común antes de que se cante la voz de "Play Ball" es realizar las proyecciones de los distintos peloteros en diferentes apartados. De hecho, el venezolano Luis Arráez aparece como protagonista en uno de esos posibles lideratos.

La "Regadera" tendrá su primera experiencia con los Gigantes de San Francisco, en un estadio que le puede favorecer mucho y eso es justamente lo que piensan en "Fangraphs", quienes consideran que el infielder venezolano pudiera obtener su cuarto título de bateo en el venidero torneo.

¿Cuánto proyecta Luis Arráez en el renglón de average en el 2026?

De acuerdo a este medio estadístico, Arráez tiene una proyección de .305 en el ranking de promedio de bateo, lo que lo haría liderar no solamente la Liga Nacional, sino de toda la MLB.

A pesar de que .305 es un extraordinario average, según el promedio actual de las Grandes Ligas, el cual ronda los .280; vendría siendo inferior a los números que dejo la "Regadera" tanto en la 2022 (.316), 2923 (.356) y 2024 (.314), lo que quiere decir que si termina bateando incluso por encima de los .305 que proyecta no sería nada extraño, tomando en cuenta lo demostrado en las temporadas que estuvo la mayoría del tiempo con salud.

Otros posibles lideratos ofensivos:

En los otros apartados, resaltan figuras como Aaron Judge y Shohei Ohtani, quienes comandarían los renglones de remolques y cuadrangulares de acuerdo a lo proyectado. Aunado a eso, Bobby Witt apunta a ser el mejor hiteador y Elly De La Cruz, nuevamente el máximo estafador.

Proyecciones: