WBC: Miguel Cabrera es el único poseedor de esta proeza en el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 subirá su telón en cuestión de pocas semanas, y una de las novedades que presenta la Selección de Venezuela es que Miguel Cabrera formará parte del staff técnico como coach de bateo.

Hablamos, sin duda, del mejor pelotero venezolano en las últimas dos décadas, con un talento innato para jugar pelota que lo llevaron a resaltar en las Grandes Ligas. Pero sus magníficas actuaciones no solo quedaron con sus diversas organizaciones, sino también con el combinado nacional.

Cabrera entre los inmortales del Clásico Mundial

Y es que Miguel Cabrera es el dueño absoluto de una proeza que nunca podrá ser igualada ni superada. Se trata del único jugador en la historia que ha participado en los primeros cinco torneos del Clásico Mundial de Beisbol (2006, 2009, 2013, 2017 y 2023).

Vale recordar que su mejor actuación fue en la edición del 2009, cuando Venezuela cerró su participación en el tercer lugar del torneo. Allí, Miggy sobresalió con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y seis anotadas en ocho presentaciones.

Números de Miguel Cabrera de por vida en el Clásico Mundial de Beisbol