Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 13-2-2026

La reunión 04 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este viernes 13 de febrero del 2026, con una programación de ocho competencias, donde se cumplió con dos condicionales de reclamo.

El juego del 5y6, recolectó Bs 50.370.730,00 para convertirse el segundo monto récord en recaudación de la presente temporada.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 04

Los jinetes profesionales Jaime Lugo Jr. e Osis Martínez fueron los más destacados de la jornada con dos victorias cada uno. Lugo Jr. se impuso con la yegua Stella Cadente y cerró la programación con Compadre Toby. Por su parte, Martínez visitó el recinto de ganadores gracias a Cassiusclay y Skydive.

Por su parte, el entrenador más destacado fue el actual líder de la estadística, Jesús Carfunjol Arteaga, quien presentó en gran forma a Stella Cadente, Chipis Time y Compadre Toby. Con este triplete, alcanza un total de nueve triunfos en un certamen que apenas comienza.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (4) 53 Jaime Lugo Jr. 58,68 2 Deep Love (6) 53 M. Ibarra - 3 Amor Amor (3) 54 F. Quevedo - 4 Money On Time (1) 53 H. Medina - 5 Camila Alejandra (2) 51 W. Véliz -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 58,68. Exacta: 117,39. Trifecta: 217,96. Ret: 5.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Bulbs (3) 53 Hemirxon Medina 612,14 2 El De Valle (1) 54 F. Quevedo - 3 Candy Cumming (4) 56 J. Lugo Jr. - 4 Futuro (6) 52 J. D. Calicho - 5 New Rocket (2) 55 J. Tuarez -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 612,14. Place: 61,66 y 112,87. Exacta: 3.461,25. Trifecta: 1.970,61. Superfecta: 4.812,34.

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Chipis Time (9) 53 Álvaro Finol 85,05 2 Sra. Florencia (3) 53 O. Guedez - 3 La De Nino (5) 55 J. G. Hernández - 4 Pintada (1) 55 H. Medina - 5 Queen Of South (2) 55 Jer. Alvarado. -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 85,05. Place: 55,00 y 98,49. Exacta: 176,79. Trifecta: 253,63. Superfecta: 1.780,12.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Cassiusclay (5) 54 Osis Martínez 106,17 2 North Music (2) 55 H. Medina - 3 Work Time (4) 54 A. Finol - 4 Mr. Oli (1) 54 F. Quevedo - 5 Caribbean Gold (8) 54 J. Moreno. -

Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 106,17. Place: 68,79 y 64,82. Exacta: 300,71. Trifecta: 329,54. Superfecta. 1.268,66 Triple Apuesta: 1.714,65. Pool de 4: 4.434,48. Doble Perfecta: 572,74. Ret: 6.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Skydive (8) 53 Osis Martínez 138,82 2 Dexter Jr. (5) 53 L. Funez Jr. - 3 My Feeling Mate (6) 55 J. G. Hernández - 4 Roberto Erre (3) 50.5 R. Osorio - 5 Francois (4) 52.5 J. Moncada -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 138,82. Place: 62,26 y 61,23. Exacta: 353,02. Trifecta: 1.094,41. Superfecta: 4.462,85.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Frida (4) 53 José Tuarez 61,28 2 La Suprema (2) 54.5 O. Guedez - 3 Money Cleaner (5) 50 J. Rijo - 4 Reina Duquesa (9) 52 J. Moreno - 5 Orinatrevisson (8) 51.5 Jho. Rivero -

Entrenador: Henfry Alayón. Ganador: 61,28. Place: 85,81 y 107,02. Exacta: 431,98. Trifecta: 2.943,55. Superfecta: 8.845,31. Ret: 1 y 7.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ram Power (5) 54 José Gilberto Hernández 100,96 2 Néstor Julián (3) 54 R. Vera - 3 Tools Time (4) 53 J. Moncada - 4 Señor Julián (8) 53 G. González - 5 Bumblebee (7) 53 A. Ybarra -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 100,96. Place: 135,31 y 540,02. Exacta: 2.505,47. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 112,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Compadre Toby (12) 54 Jaime Lugo Jr. 115,38 2 El Gran Luis (11) 50 J. D. Calicho - 3 My Towering Mate (4) 52 F. Márquez - 4 Indian Wells (5) 53 L. Funez Jr. - 5 Helios (10) 56 O. Guedez -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 115,38. Place: 95,07 y 130,92. Exacta: 340,18. Trifecta: 1.252,12. Superfecta: 3.476,64. Triple Apuesta: 1.056,40. Súper Pool de 4: 3.338,31. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 (11270) boletos con 5 que cobrar Bs. 619,46 c/u. (2347) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 11.474,81 c/u. Loto Hípico: 10.849,81.