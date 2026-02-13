Meridiano te lleva a la Saudi Cup con la previa hípica que no te puedes perder

Suscríbete a nuestros canales

A la vuelta de la esquina está la disputa de la Saudi Cup (G1), la competencia de purasangres que mayor dinero reparte en el planeta con $20 millones. El cotejo será en distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) y contará con catorce corredores en acción.

El favorito de la prueba es el caballo Forever Young (Jpn), el cual dominó esta misma carrera en la edición pasada. La participación venezolana estará por intermedio del jockey Junior Alvarado, que montará al purasangre estadounidense Bishops Bay.

Nuestro equipo de expertos en hipismo internacional conformado por David García y Darwin Dumont, analizan lo que será esta importante carrera, además de otras informaciones relacionadas con las pruebas que se estarán disputando en el Camino al Kentucky Derby, como el Risen Star Stakes (G2) en el hipódromo de Fair Grounds.

