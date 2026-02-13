Hipismo

Meridiano te lleva a la Saudi Cup con la previa hípica que no te puedes perder

Disfruta de la información sobre la carrera más rica del mundo en nuestras redes

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 02:29 pm
A la vuelta de la esquina está la disputa de la Saudi Cup (G1), la competencia de purasangres que mayor dinero reparte en el planeta con $20 millones. El cotejo será en distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) y contará con catorce corredores en acción.

El favorito de la prueba es el caballo Forever Young (Jpn), el cual dominó esta misma carrera en la edición pasada. La participación venezolana estará por intermedio del jockey Junior Alvarado, que montará al purasangre estadounidense Bishops Bay.

La previa hípica internacional es por Meridiano

Nuestro equipo de expertos en hipismo internacional conformado por David García y Darwin Dumont, analizan lo que será esta importante carrera, además de otras informaciones relacionadas con las pruebas que se estarán disputando en el Camino al Kentucky Derby, como el Risen Star Stakes (G2) en el hipódromo de Fair Grounds.

Cada semana, Meridiano ofrece de manera audiovisual, la mejor orientación no solamente para ganar, sino para estar enterado sobre toda la actualidad del hipismo mundial, con comentarios sobre resaltantes pruebas, caballos, jinetes y entrenadores de todas las latitudes.

Adicionalmente, Meridiano Bet ofrecerá la posibilidad de apostar en la Saudi Cup y los hipódromos norteamericanos todos los días de carreras, en una plataforma que brinda facilidades para jugar, ganar y cobrar seguro. Esta previa, puede complementar tus selecciones para buscar grandes dividendos en esta jornada millonaria.

 

