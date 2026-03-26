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MLB: ¡El día esperado! La primera jornada multijuegos será con estos choques

Los venezolanos buscarán empezar la temporada con el pie derecho 

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Meridiano

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 11:34 pm
MLB: ¡El día esperado! La primera jornada multijuegos será con estos choques
Foto de las redes sociales de @Pirates
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Los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco abrieron el telón de la temporada 2026 de Las Mayores este miércoles. Sin embargo, la primera jornada que tendrá como protagonistas a la mayoría de los conjuntos, será este jueves, 26 de marzo y a continuación, te mostraremos los juegos pautados en este Opening Day en 11 estadios.

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22 organizaciones saltarán el terreno y asimismo, buena parte de la camada de los jugadores venezolanos hará su estreno con la misión de empezar la zafra con el pie derecho.

Juegos para este jueves en la MLB:

- Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 1:15pm.

- Medias Blancas de Chicago (Shane Smith) vs Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misiorowski) 2:10pm.

- Nacionales de Washington (Cade Cavalli) vs Cachorros de Chicago (Matthew Boyd) 2:20pm.

- Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) vs Orioles de Baltimore (Trevor Rogers) 3:05pm.

- Medias Rojas de Boston (Garrett Crochet) vs Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) 4:10pm.

- Angelinos de Anaheim (José Soriano) vs Astros de Houston (Hunter Brown) 4:10pm.

- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Padres de San Diego (Nick Pivetta) 4:10pm.

- Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) vs Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) 4:15pm.

- Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) vs Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) 4:15pm.

- Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) vs Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) 8:30pm.

- Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 10:10pm.

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