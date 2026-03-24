Federación Venezolana de Beisbol emite una aclaratoria sobre el Mundial de Beisbol Infantil

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Durante la mañana de este lunes surgió una información respecto al campeonato que obtuvo Venezuela en el Mundial de Beisbol Infantil, el cual ganaron de manera invicta y ante los anfitriones República Dominicana. Si bien se trató de una noticia positiva para el país, la Federación Venezolana de Beisbol (FEVEBEISBOL) emitió una aclaratoria respecto a dicho torneo.

Sin conocimiento ni respaldo de la federación

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de la FEVEBEISBOL (@fevebeisbol), el ente informó que el certamen no contaba ni con el respaldo ni con el reconocimiento de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBC) ni de la Confederación Panamericana de Beisbol, organismos encargados de organizar los torneos en el continente.

"El supuesto evento no cuenta con el respaldo ni reconocimiento de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBC), ni tampoco de la Confederación Panamericana de Beisbol (@beisbolamericas) por lo que se presume se trató de un torneo amistoso y recreativo. Importante acotar que FEVEBEISBOL no tenía conocimiento ni información de la participación de un equipo venezolano en algún torneo amistoso durante el presente mes", reza parte del texto.

Vale señalar que FEVEBEISBOL también indicó que "los campeonatos mundiales de beisbol son organizados y avalados por la WBC, y los mismos se realizan en las categorías sub-12, sub-15, sub-18 y sub-23, en la rama de beisbol femenino y en la modalidad de Baseball5 en dos categorías, Juvenil y Adultos".