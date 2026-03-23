Venezuela se titula campeona invicta del Mundial de Beisbol Infantil

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Un nuevo título deportivo arropa al país durante este 2026, justo pocos días después de lo que fue el Clásico Mundial de Beisbol. Y es que la Selección de Venezuela se impuso con autoridad en el Mundial de Beisbol Infantil, disputado en República Dominicana. Justamente, los muchachos triunfaron en la final frente al combinado anfitrión.

Venezuela no conoció la derrota

En una final altamente vibrante, Venezuela refirmó su rivalidad con los quisqueyanos y en esta ocasión demostraron una superioridad absoluta para triunfar en el último compromiso del torneo. Vale resaltar tanto el pitcheo como la ofensiva de la selección, ya que lograron neutralizar por completo a sus rivales.

El desempeño colectivo de los chamos concluyó con notas más que positivas, destacando figuras como las de José Félix y José Gabriel Ríos, quienes pertenecen a la Academia HR de Anaco. De esta manera no solo obtuvieron el preciado trofeo, sino que también ratificaron su vigencia como una auténtica potencia de la pelota.

Ahora, tanto jugadores como staff técnico ponen su mira para lo que será el próximo gran objetivo internacional: el Campeonato Mundial sub-10. Este se disputará en Virginia, Estados Unidos, y allí Venezuela tratará de extender su dominio global en el mundo del beisbol.