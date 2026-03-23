La Baseball Champions League Américas 2026 llega a Venezuela (+detalles)

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Por Andrea Matos Viveiros

Con toda la emoción del beisbol internacional, podrás disfrutar GRATIS en Venezuela, a través de Meridiano Televisión, la Baseball Champions League Américas 2026. Este prestigioso torneo se disputará del 24 al 29 de marzo en Ciudad de México, reuniendo a cinco equipos destacados en un formato de todos contra todos. Los dos mejores avanzarán a la gran final para definir al campeón.

Los fanáticos podrán ver todos los juegos en señal abierta por Meridiano Televisión, así como vía streaming en plataformas como SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.

Martes 24/03: Los Dantos vs CTBC Brothers (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Miércoles 25/03: CTBC Brothers vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Jueves 26/03: Cocodrilos de Matanzas vs Los Dantos (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Viernes 27/03: Kane County Cougars vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Sábado 28/03: CTBC Brothers vs Kane County Cougars (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Domingo 29/03: Gran Final (4:00 p.m.)

No te pierdas cada jugada de la Baseball Champions League Américas 2026 en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.