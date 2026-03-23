MLB: ¿Cuántos venezolanos estarán en el Opening Day 2026?

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A solo dos días del inicio de la temporada 2026 de Grandes Ligas. La cifra de venezolanos en los entrenamientos primaverales es uno de los más grandes de los últimos tiempos. Sin embargo, no todos dirán presente en el Opening Day, día donde se conocerá el roster de la temporada.

El próximo 25 de marzo comienza oficialmente la temporada 2026 de la MLB. Hasta este momento hay 82 peloteros en el roster de los 30 equipos de la liga, esto tras el masivo recorte de 13 jugadores el pasado viernes. En esa línea, aún no hay nada definido para el Opening Day.

Tomando como referencia los últimos años, la tendencia indica que al menos 65 venezolanos aparecerán finalmente en los equipos para el inicio de campaña. El resto finalmente iniciará 2026 en Ligas Menores con muchas opciones de subir al primer equipo a lo largo del año.

Equipo con más peloteros venezolanos para el Opening Day 2026

Medias Rojas de Boston y Diamondbacks de Arizona cuentan con la mayor cantidad de peloteros venezolanos que se perfilan al Opening Day 2026 de Grandes Ligas. Ambos equipos han confiado durante el Spring Training en los jugadores criollos para posiciones importantes.

Red Sox cuenta con: Carlos Narváez, Willson Contreras, Wilyer Abreu, Ranger Suárez y Andruw Monasterios. Peloteros que muy probablemente estarán en su totalidad en el inicio de la temporada 2026 en el duelo contra Rojos de Cincinnati.

Por otra parte, D-backs cuenta con: Eduardo Rodríguez, Gabriel Moreno, José Fernández, Juan Morillo e Ildemaro Vargas. En este caso, seguramente Rodríguez estén en el roster del Opening Day; el resto comenzará la temporada en Ligas Menores.

Venezolanos garantizados en el Opening Day 2026

Estrellas como José Altuve y Ronald Acuña Jr tienen un lugar garantizado en el Opening Day 2026 de Grandes Ligas. También lo harán el resto de peloteros que se han ganado un lugar en la liga por su ofensiva, pitcheo o defensa. Los campeones del mundo, dirán presente en 2026.