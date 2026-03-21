Salvador Pérez regresa a Kansas City con poder

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Después de proclamarse campeón del Clásico Mundial de Beisbol, Salvador Pérez, se unió a su organización, Reales de Kansas City este viernes y ya demostró su poder, en su primer desafío de vuelta al equipo.

Aunque a nivel ofensivo, el careta venezolano no tuvo su mejor torneo de selecciones, en la final conectó un importante hit y ahora, demuestra que sigue agarrando el timing con un batazo de poder.

Salvador Pérez se va para la calle en su regreso a Kansas City:

La novena de Reales de Kansas City cayó en esta jornada con marcador de 5 carreras por 2 contra Gigantes de San Francisco y justamente, el único que remolcó ese par de anotaciones fue "Salvy", destacando que fue en su primer turno.

Con un compañero en la inicial, Pérez demostró todo su poder, tras conectar una recta de Adrian De Horta y mandarla por encima de la barda entre los jardines central e izquierdo, adelantando parcialmente a su novena 2-0 en el primer episodio.

Así van los números de Salvador Pérez en el Spring Training:

En lo que va de entrenamiento primaveral, el experimentado receptor exhibe un promedio de .232, producto de cuatro indiscutibles en 17 apariciones al plato. Sin embargo, tres de esos cuatro imparables son extrabases.

Salvador, suma dos bambinazos, cuatro rayitas impulsadas, tres anotadas y un OPS de .963; previo a otro año donde espera seguir sumando sus registros que parecen llevarlo rumbo a Cooperstown.