MLB: Así se distribuyen los venezolanos en staff técnico para la temporada 2026

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Las Grandes Ligas tiene todo listo para lo que será una temporada 2026 imperdible. Tal como estamos acostumbrados año tras año, la presencia de venezolanos dentro de las organizaciones no pasará desapercibida, ya sea entre peloteros como en miembros del staff técnico.

Sabiduría venezolana en la MLB

Como parte de la previa a esta venidera campaña de la MLB, en esta ocasión el enfoque de la nota pasará exclusivamente por los criollos que harán su trabajo en la parte técnica.

Entre esos, por supuesto, hay que resaltar al actual manager campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026, que no es otro que Omar López. En su caso protagonizará otra zafra como coach de banca en los Astros de Houston.

A su vez, la figura más representativa para Venezuela en cuanto a lo técnico será Carlos Mendoza, que por tercera temporada estará al mando de los Mets de Nueva York.

Un detalle no menor es que de los 23 venezolanos en staff técnico, un total de 10 ejercerán funciones de catcher de bullpen.

Venezolanos en staff técnico para la temporada 2026 de la MLB