MLB: Así se distribuyen los venezolanos en staff técnico para la temporada 2026

Las Grandes Ligas tiene todo listo para lo que será una temporada 2026 imperdible. Tal como estamos acostumbrados año tras año, la presencia de venezolanos dentro de las organizaciones no pasará desapercibida, ya sea entre peloteros como en miembros del staff técnico.
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Como parte de la previa a esta venidera campaña de la MLB, en esta ocasión el enfoque de la nota pasará exclusivamente por los criollos que harán su trabajo en la parte técnica.
Entre esos, por supuesto, hay que resaltar al actual manager campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026, que no es otro que Omar López. En su caso protagonizará otra zafra como coach de banca en los Astros de Houston.
A su vez, la figura más representativa para Venezuela en cuanto a lo técnico será Carlos Mendoza, que por tercera temporada estará al mando de los Mets de Nueva York.
Un detalle no menor es que de los 23 venezolanos en staff técnico, un total de 10 ejercerán funciones de catcher de bullpen.
Venezolanos en staff técnico para la temporada 2026 de la MLB
- Carlos Mendoza | Manager | Mets de Nueva York
- Omar López | Coach de banca | Astros de Houston
- Ramón Borrego | Coach de tercera | Mellizos de Minnesota
- Rouglas Odor | Coach de tercera y de infield | Guardianes de Cleveland
- Eduardo Pérez | Coach e intérprete | Bravos de Atlanta
- Ramón Hernández | Coach e intérprete | Atléticos
- José Alguacil | Coach de infield | Reales de Kansas City
- Miguel Cairo | Coach de infield | Orioles de Baltimore
- Edward González | Asistente coach de bateo | Phillies de Filadelfia
- Raúl Padrón | Coach de bateo | Padres de San Diego
- Jorge Moncada | Coach de bullpen | Rays de Tampa Bay
- Miguel Pérez | Coach de bullpen | Piratas de Pittsburgh
- Néstor Corredor | Coordinador de campo MLB | Cerveceros de Milwaukee
- Anderson De La Rosa | Catcher de bullpen | Mellizos de Minnesota
- Heberto Andrade | Catcher de bullpen | Padres de San Diego
- Javier Bracamonte | Catcher de bullpen | Astros de Houston
- José Duarte | Catcher de bullpen | Rojos de Cincinnati
- José Yépez | Catcher de bullpen | Bravos de Atlanta
- Juan Graterol | Catcher de bullpen | Reales de Kansas City
- Kleinninger Terán | Catcher de bullpen | Cardenales de San Luis
- Luis Hurtado | Catcher de bullpen | Azulejos de Toronto
- Raúl Hernández | Catcher de bullpen | Piratas de Pittsburgh
- Erick Castillo | Catcher de bullpen | Cachorros de Chicago