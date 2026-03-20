MLB: Gigantes de San Francisco definen futuro de Osleivis Basabe y Víctor Bericoto

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Las Grandes Ligas se encuentran en la recta final de los entrenamientos primaverales y los equipos comienzan a definir sus nóminas de 26 jugadores para el Opening Day. En este contexto, los Gigantes de San Francisco anunciaron movimientos en su roster que involucran directamente el futuro inmediato de los prospectos venezolanos Osleivis Basabe y Víctor Bericoto, quienes fueron reasignados al campamento de ligas menores.

Pese a que el rendimiento de ambos jugadores generó comentarios positivos durante la Liga del Cactus, la gerencia de San Francisco optó por darles mayor tiempo de fogueo en las sucursales inferiores antes de un eventual ascenso al equipo grande en la temporada 2026.

Osleivis Basabe y un rendimiento ofensivo sobresaliente

El caso de Osleivis Basabe es el más llamativo de esta tanda de recortes. El jugador de 25 años demostró una capacidad de contacto excepcional durante su estancia en el equipo principal. Basabe dejó un promedio de bateo de .387, producto de 12 imparables en 31 turnos al bate. Además, registró cuatro carreras impulsadas y mostró una notable disciplina en el plato, con una relación de ocho ponches por apenas una base por bolas.

A pesar de estos números, la profundidad del roster de los Gigantes obligó a su envío a Triple A en Sacramento. Allí, Basabe se desempeñará principalmente como una opción de profundidad para los jardines. Su versatilidad y el ritmo ofensivo mostrado en Arizona lo posicionan como uno de los candidatos principales a ser llamado a San Francisco ante cualquier lesión o baja de rendimiento en el equipo mayor durante los primeros meses del calendario.

Víctor Bericoto y el desarrollo de la fuerza en las menores

Por su parte, Víctor Bericoto también formó parte del grupo de jugadores enviados al complejo de ligas menores. El joven jardinero, considerado uno de los bates con mayor proyección de poder en la organización, continuará su proceso de maduración lejos del foco de las Grandes Ligas por ahora.

En 17 juegos de Spring Training bateó para .441 de promedio, con 12 empujadas, dos cuadrangulares, seis anotadas y un astronómico OPS de 1.121.

La decisión de reasignar a Bericoto responde a la estrategia de la organización de permitirle tomar turnos diarios y consistentes, algo que no tendría garantizado en el equipo de MLB en este momento. La gerencia busca que el venezolano refine su defensa y mantenga la progresión en su capacidad de extrabase, factores que lo llevaron a destacar en las granjas de los Gigantes el año pasado.