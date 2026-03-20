MLB: Este dominicano será el abridor por los Phillies en el Opening Day

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Los Phillies de Philadelphia han disipado las dudas sobre su rotación inicial para la temporada 2026 de la MLB. Cristopher Sánchez ha sido designado oficialmente como el abridor para el Día Inaugural, enfrentando a los Rangers de Texas en un duelo de alto calibre contra el veterano Nathan Eovaldi. La decisión surge tras la baja por lesión del as Zack Wheeler, quien originalmente estaba proyectado para este compromiso.

Sánchez, de 29 años, llega a esta instancia tras consolidarse como una de las figuras más dominantes del pitcheo en la Liga Nacional. Su ascenso no es casualidad; el zurdo viene de una campaña 2025 histórica en la que finalizó en la segunda posición de las votaciones para el premio Cy Young, superado únicamente por el fenómeno Paul Skenes.

El ascenso de Cristopher Sánchez

La evolución de Sánchez ha transformado la estructura de los Phillies. Durante la temporada anterior, demostró una capacidad excepcional para controlar la zona de strike y limitar el contacto de poder. Su designación para el Opening Day es un reconocimiento a su consistencia y a su estatus actual dentro de la organización.

La ausencia de Wheeler representa un reto para el manager, pero las estadísticas de Sánchez brindan tranquilidad a la afición de Philadelphia. El lanzador dominicano ha pasado de ser un brazo de rotación confiable a un verdadero número uno capaz de cargar con la responsabilidad del primer juego del año.

Un cierre de pretemporada impecable

El rendimiento de Sánchez en los entrenamientos primaverales validó la decisión del cuerpo técnico. En su última salida de exhibición, el zurdo mostró una forma física óptima: ponchó a cuatro bateadores, permitió apenas dos imparables y no otorgó bases por bolas. Este dominio absoluto sobre los bateadores rivales en el Spring Training sugiere que el lanzador está listo para mantener el nivel exhibido el año pasado.