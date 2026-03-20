MLB: Estos son los jugadores más seguidos en Instagram 2026

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En la actualidad y en la era digital, el béisbol también se juega fuera del diamante. Las redes sociales se han convertido en una extensión del espectáculo, donde las grandes figuras de las Grandes Ligas construyen su marca personal y conectan con millones de aficionados en todo el mundo.

Por lo tanto, Instagram, en particular, refleja con claridad quiénes son los jugadores más influyentes del momento y que de alguna forma u otra, los fanáticos siguen constantemente lo que hacen fuera de y dentro del terreno.

El fenómeno global ya no depende únicamente del rendimiento deportivo. Carisma, personalidad y proyección internacional pesan tanto como los números en el campo. En este contexto, la lista de los peloteros más seguidos ofrece una radiografía interesante sobre quiénes dominan la conversación digital dentro del béisbol.

Jugadores más seguidos – MLB

Encabezando el ranking aparece Shohei Ohtani, quien no solo brilla por su talento único como lanzador y bateador con los Dodgers, sino también por su impacto global. El japonés supera ampliamente a sus competidores con más de 10 millones de seguidores.

En el segundo escalón se encuentra el dominicano Fernando Tatis Jr. (2.45M), una de las figuras más carismáticas de este deporte. Su estilo dentro y fuera del campo lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del deporte.

Muy cerca aparece Yoshinobu Yamamoto (2.37M), otro talento japonés que ha captado la atención global rápidamente desde su llegada al mejor béisbol del mundo. Su forma de lanzar y personalidad, lo colocan como los más queridos.

La lista continúa con nombres consagrados como Mike Trout (2.24M) y Aaron Judge (2.06M), referentes indiscutibles de la liga que mantienen una sólida base de seguidores gracias a su constancia y rendimiento por parte de los estadounidenses.

Asimismo, también destacan figuras latinas como Juan Soto (2.04M) y Ronald Acuña Jr. (2.2M), quienes combinan talento, espectáculo y generan orgullo en cada uno de sus países.

Finalmente, cerrando el top 10, aparecen estrellas como Mookie Betts (1.85M) y Vladimir Guerrero Jr. (1.83M) y Bryce Harper (1.82M), todos con una fuerte presencia digital que refleja su relevancia en el béisbol actual.