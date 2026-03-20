De la gloria al montículo: Yoshinobu Yamamoto entra en los libros de historia de la MLB

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El camino hacia la inmortalidad en las Grandes Ligas suele requerir décadas de consistencia, pero para Yoshinobu Yamamoto, solo ha hecho falta una temporada y un invierno para sellar su nombre junto a leyendas. Tras cerrar con broche de oro la última Serie Mundial, el as japonés se prepara para asumir la responsabilidad del Opening Day 2026, logrando una hazaña estadística que no se veía en el béisbol desde hace siete años.

Yamamoto se convertirá en apenas el sexto lanzador en la era divisional (desde 1969) que tiene el honor de conseguir el out final para coronarse campeón del Clásico de Otoño y, acto seguido, ser el abridor del juego inaugural de la siguiente campaña.

Este hito subraya no solo la calidad del nipón, sino la confianza absoluta de los Dodgers de Los Ángeles en su brazo tras la épica victoria de octubre. Yamamoto se une a una lista de nombres que definen el dominio en la lomita durante las últimas décadas:

Chris Sale (2018-19): El último en lograrlo tras darle el título a Boston.

Madison Bumgarner (2014-15): El héroe de la dinastía de los Giants.

Josh Beckett (2003-04): Tras su mítica actuación con los Marlins.

Scott McGregor (1983-84): El referente de los Orioles de Baltimore.

Mike Torrez (1977-78): Quien lo logró con la particularidad de haber cambiado de equipo (Yankees a Red Sox) en el proceso.

Para la organización de Los Ángeles, entregarle la pelota a Yamamoto en el primer día de la temporada 2026 es una declaración de intenciones. Después de la inversión histórica realizada por el jugador, su capacidad para manejar la presión (cerrando el juego más importante del año y abriendo el ciclo que busca el bicampeonato) lo posiciona como el heredero legítimo de la tradición de grandes abridores en el Dodger Stadium.