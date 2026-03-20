MLB: El prospecto de 18 años de los Nacionales que mete miedo

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El sistema de granjas de los Nacionales de Washington ha encontrado un fenómeno que desafía los límites de la velocidad en el beisbol moderno. Durante la reciente jornada del Spring Breakout, el prospecto de Nueva York, con raíces dominicanas, Miguel Sime Jr. acaparó todas las miradas al registrar lanzamientos que alcanzaron las 101.9 millas por hora, una cifra inusual para un lanzador de apenas 18 años de edad.

Seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la MLB 2025, el derecho demostró por qué los Nacionales decidieron distribuir su presupuesto de bonos de firma para asegurar su talento. Su capacidad para mantener una velocidad sostenida por encima de las tres cifras lo posiciona inmediatamente como uno de los brazos más electrizantes de las ligas menores.

100 millas como norma

Lo que más impresionó a los scouts presentes no fue un destello aislado de velocidad, sino la consistencia del repertorio. De los 14 pitcheos de cuatro costuras que Sime Jr. efectuó durante su actuación, nueve superaron la barrera de las 100 millas por hora. Mantener este promedio de velocidad requiere una mecánica eficiente y una fuerza explosiva que pocos jugadores desarrollan antes de los 20 años.

La irrupción de Miguel Sime Jr. llega en un momento clave para la reconstrucción de los Nacionales. La franquicia ha priorizado la adquisición de "brazos grandes" y potencia física en sus últimos drafts. Con 18 años, el techo de desarrollo de Sime Jr. es todavía desconocido, pero su punto de partida actual lo sitúa en una trayectoria histórica.