MLB: Francisco Álvarez prende las alarmas en Queens

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La pretemporada de los Mets de Nueva York ha sufrido un contratiempo durante la jornada de este jueves en la Liga de la Toronja. El receptor venezolano Francisco Álvarez tuvo que abandonar el compromiso frente a los Astros de Houston en la parte alta de la cuarta entrada, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y la gerencia de la organización de Queens.

El careta estelar estaba anunciado inicialmente en el lineup para disputar los nueve episodios del encuentro, una decisión habitual para que los receptores principales comiencen a ganar resistencia física de cara al Opening Day. Sin embargo, los planes cambiaron abruptamente cuando Jose Aular ingresó al terreno de juego como bateador emergente en sustitución del joven prospecto.

Origen del malestar físico de Alvarez

Aunque el equipo neoyorquino no ha emitido un parte médico oficial detallando la zona exacta de la molestia, las secuencias del juego sugieren un momento durante su primer turno al bate. Álvarez se ponchó abanicando y, según observadores en el estadio, pudo haber realizado un esfuerzo excesivo o un movimiento antinatural en el swing que habría derivado en un tirón o contractura.

A pesar de la posible dolencia sufrida en la caja de bateo, Álvarez salió al terreno para cumplir con sus labores defensivas. El venezolano estuvo detrás del plato durante los primeros tres innings, recibiendo los lanzamientos del abridor japonés Kodai Senga. Fue tras concluir ese periodo defensivo cuando el staff médico y el manager decidieron retirarlo del juego por precaución.