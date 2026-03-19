MLB: Paul Skenes hará historia en el Opening Day frente a los Mets

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El manager de los Piratas de Pittsburgh, Don Kelly, confirmó que Paul Skenes será el lanzador abridor para el día inaugural de la temporada 2026. El derecho se enfrentará a los Mets de Nueva York, en un duelo directo contra el dominicano Freddy Peralta.

Skenes se une a una lista de leyendas de la MLB

Con esta apertura, Paul Skenes se convierte en apenas el séptimo lanzador en los últimos 45 años en registrar múltiples aperturas de Opening Day antes de cumplir los 24 años de edad. Al lograr este hito, su nombre aparece junto al de figuras que marcaron épocas en las Grandes Ligas.

Según la periodista Sarah Langs, la lista está conformada por lanzadores que, en su mayoría, alcanzaron el éxito masivo de forma temprana:

Fernando Valenzuela (3 aperturas antes de los 24 años)

Dwight Gooden (3 aperturas)

Félix Hernández (3 aperturas)

Scott Kazmir

CC Sabathia

Josh Beckett

El factor de las victorias para el techo del jugador

Durante la temporada pasada, el valor de Skenes se vio limitado ligeramente por la falta de victorias, una estadística que depende directamente de la producción de carreras de los Piratas. Si la ofensiva de Pittsburgh logra incrementar su rendimiento en 2026, el techo de Skenes podría elevarse significativamente. Un aumento en el registro de juegos ganados podría consolidarlo como el lanzador número uno en términos de valor de mercado para el resto de la campaña.