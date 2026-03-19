MLB: Manager de Arizona: "No puedo estar más orgulloso de Eduardo Rodríguez"

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El Spring Training no baja su ritmo a medida que nos acercamos al Opening Day de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. A estas alturas de la pretemporada, la mayoría de los equipos ya tienen en sus filas a los actuales campeones del Clásico Mundial de Beisbol 2026, como es el caso de Eduardo Rodríguez con los D-backs de Arizona.

Recordemos que E-Rod se encargó de abrir la final para la Selección de Venezuela y protagonizó una grandiosa apertura, limitando a los bates de Estados Unidos a solo un hit, sin carreras, con una base por bolas y cuatro ponches luego de 4.1 innings de labor.

Orgullo y emoción en Arizona por E-Rod

Un día después de la coronación del combinado venezolano en la cita mundialista, el manager de Arizona Torey Lovullo atendió a los medios de prensa como de costumbre en el Spring Training. Allí, una de las preguntas que respondió tuvo que ver con la actuación del lanzador venezolano en la final.

"No puedo estar más orgulloso de Eduardo. Él iba a estar ahí para esos 57, 58 pitcheos, cuatro más también, contra un equipo muy, muy potencialmente dominante como Estados Unidos. Estaba mezclando pitcheos. Hizo un gran trabajo", dijo el estratega.

Asimismo, Lovullo confesó que habló con el manager Omar López previo a la final para sugerirle que usara a Eduardo Rodríguez por aproximadamente cuatro entradas y con unos 60 lanzamientos. Al final ejecutó un total de 57 (32 strikes), antes de ser reemplazado por Eduard Bazardo.

"Omar (López) hizo un gran trabajo, y sin duda se lo agradecemos", cerró el estratega de Arizona.