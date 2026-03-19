Clásico Mundial: Omar López es el segundo manager que logra esta destacada hazaña

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 dejó varios nombres para destacar, y uno de esos sin duda fue el de Omar López. Hablamos, por supuesto, del manager que impulsó a la Selección de Venezuela a conquistar su primer título del torneo, algo que ya quedó marcado para la historia.

Omar López y su legado en el Caribe

Al frente del combinado venezolano, Omar López dejó récord de seis victorias y una derrota durante la cita mundialista de esta edición, mejorando ampliamente lo que vivió en su primer experiencia hace tres años atrás.

Pero fue gracias a este reciente trofeo que sumó una nueva hazaña a su currículum. Y es que el venezolano se convirtió en el segundo manager con experiencia en Serie del Caribe que también gana un Clásico Mundial.

Recordemos que Omar López ha participado tres veces en el torneo caribeño, con Caribes de Anzoátegui en 2015 y 2018, así como con Cangrejeros de Santurce en este 2026. En todas quedó eliminado en las semifinales.

Previo a esta proeza del venezolano, solo el dominicano Tony Peña había dirigido una Serie del Caribe y, posteriormente, ganado un Clásico Mundial de Beisbol, que fue en 2013 con República Dominicana.