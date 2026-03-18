Clásico Mundial: Omar López tiene estas grandiosas palabras para su cuerpo técnico

Suscríbete a nuestros canales

Si hay una palabra que resuma toda la aventura de la Selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, esa sin duda debe ser UNIÓN. Justamente, el manager Omar López veló por ese gran detalle no solo para armar su staff técnico, sino también para que prevaleciera en el clubhouse de principio a fin.

La importancia del staff para Omar López

Luego de la celebración en el terreno de juego, el estratega venezolano atendió la rueda de prensa posterior al juego como de costumbre, solo que esta vez llegó con todo su grupo de trabajo, a quienes llenó de méritos tras la obtención del título.

La periodista Isbelia Fernández le preguntó a Omar López sobre la importancia para él de haber contado con su staff técnico para este torneo, a lo que respondió con mucha emotividad.

"Yo soñaba con este momento, lo visualicé. Llegar a esta rueda de prensa siendo campeón (…) Detrás de mí hay un grupo de personas que hace un trabajo milimétrico, quirúrgico, específico", dijo.

Asimismo, el estratega realzó la importancia de haber contado con Gerardo Parra, ya que su presencia fue fundamental para que dentro del clubhouse hubiese armonía y unión entre todos.

"Mucha gente en el mundo del beisbol admira a mi persona, a Johan Santana, Víctor Martínez, Miguel Cabrera. Gerardo Parra fue una clave llevármelo al Premier 12, porque necesitaba un coach que se encargara de los jardineros y que mantuviera el clubhouse unido para el Clásico Mundial", prosiguió.

Luego concluyó: "Soñé este momento con este gran grupo de personas y quiero decirlo acá, públicamente, que merecen todo el crédito y hasta más de lo que yo pueda recibir. Son unos grandes. Ellos fueron los que cooperaron para que Venezuela se convirtiera por primera vez en campeón de un Clásico Mundial".