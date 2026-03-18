El trofeo del Clásico Mundial 2026 ya está en Venezuela

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Luego de horas de emociones y celebraciones tras el compromiso que coronó a la Selección de Venezuela como nuevo monarca del Clásico Mundial de Beisbol, la Federación Venezolana de Beisbol tuvo la responsabilidad de traer a nuestro país el preciado trofeo que tanto peloteros como staff técnico sudaron para ganarlo en el LoanDepot Park.

"Es una gran alegría. Agradecidos con Dios por el gran compromiso que tuvo Omar López y todo su staff técnico y gerencial. El motivo de todos ellos era su país, los más de 30 millones de venezolanos. Eso los tenía motivados. Darles este regalo y alegrías al país. Ellos les envían este regalo a todos los fanáticos venezolanos", comentó Aracelis León, presidenta de la Federación, en su llegada al país.

Venezuela, siempre local en Miami

El ambiente durante el Clásico Mundial 2026 no pudo ser mejor, sobre todo en Miami donde la presencia de venezolanos se hizo sentir desde el mismo primer día. Justamente, esa algarabía que hubo en las gradas del LoanDepot Park durante todos los juegos de la selección marcaron diferencia, elevando aun más el ánimo de los peloteros e impulsándolos a dar el 100%.

"El ambiente estuvo indescriptible. El estadio vibrando, muchas sensaciones maravillosas y eso hacía que nuestra delegación se sintiera como en casa. Creo que esa buena vibra mantuvo motivado a todo el equipo y los resultados se dieron", complementó la dirigente de la Federación.