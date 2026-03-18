De 40/70 a Campeón Mundial: El currículo perfecto de Acuña Jr.

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El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha finalizado, pero su eco retumbará por décadas en la historia del deporte venezolano. La conquista del título mundial ante Estados Unidos no solo significó un trofeo más para las vitrinas, sino la consagración definitiva de una generación de peloteros que han redefinido los límites de lo posible, liderados por un hombre que ya reclama su lugar como el más grande de todos los tiempos: Ronald Acuña Jr.

El currículo

Tras la victoria venezolana, el debate sobre el legado de Acuña Jr. ha quedado prácticamente zanjado. El Abusador ha completado un palmarés que parece extraído de un videojuego, convirtiéndose en el estándar de excelencia para cualquier jugador nacido en esta tierra. A sus logros en las Grandes Ligas se le suma ahora la corona más anhelada por su país.

El palmarés de la leyenda:

Campeón del Clásico Mundial de Béisbol (2026)

Campeón de la Serie Mundial

MVP de la Liga Nacional

Fundador del club 40/70 (40 HR / 70 SB)

Novato del Año y 5 veces All-Star

3 veces Silver Slugger y Comeback Player of the Year

Con este título, Acuña Jr. no solo es la cara de la MLB, sino el capitán espiritual de una nación que encontró en su madero la ruta hacia la gloria máxima.