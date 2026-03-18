Clásico Mundial: Johan Santana da la clave de la victoria de Venezuela

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Johan Santana fue una de las piezas más importantes del staff técnico de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El doble Cy Young en MLB fue el coach de pitcheo del equipo; construyendo un grupo sólido con un plan de juego clave para lograr las victorias.

Santana reveló post campeonato de Venezuela las claves para lograr el triunfo más importante en la historia deportiva del país: "El grupo de pitcheo entendió que eramos fundamentales para ganar, se lo creyeron, trabajaron con convicción, con confianza y no nos intimidó nadie".

Johan también habló sobre un punto importante: "La unión, que hubo en este grupo y que se entendió como grupo lo que pasó en el Clásico anterior y se uso como motivación. Así lo hicimos y de verdad contento, porque el grupo en general se lo creyó y hoy somos campeones".

Venezuela ganó un importante premio económico tras el Clásico

Venezuela ganó el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con mucha soberbia juego a juego. Tras vencer 3-2 a Estados Unidos el equipo se aseguró un premio económico importante. No solo se obtuvo la gloria deportiva, también un incentivo para los peloteros que hicieron parte.

La selección criolla sumó una bolsa de 6.750.000 de dólares. Cifra que combina varias bonificaciones durante todo el torneo; una pequeña parte de lo que realmente significo el triunfo en el Clásico Mundial 2026; una alegría para un pueblo que no acostumbra a o tener victorias deportivas.

Incentivos que ganó Venezuela en el Clásico:

Participación en el torneo: $750,000

Clasificación a cuartos de final: $1,000,000

Clasificación a semifinales: $1,250,000

Clasificación a la final: $1,250,000

Premio por ser campeón: $2,500,000

Venezuela dirá presente en el beisbol de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028

Tras la eliminación de Japón, Venezuela aseguró uno de los dos cupos para el beisbol de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. El otro cupo lo obtuvo República Dominicana tras vencer a Corea del Sur. La Vinotinto obtuvo su primera clasificación a unos olímpicos en beisbol.