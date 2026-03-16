CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Daniel Palencia habla sobre lo que significa trabajar con Johan Santana

El lanzallamas se ha encargado de ser el cerrador de la novena venezolana

Por

Neyken Vegas
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 07:11 pm
Clásico Mundial: Daniel Palencia habla sobre lo que significa trabajar con Johan Santana
FOTO: CORTESÍA
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Sin duda alguna, el punto más destacable de la selección venezolana en este Clásico Mundial de Beisbol, ha sido su bullpen y uno de los brazos que más ha lucido, es el lanzallamas Daniel Palencia, quien asegura estar viviendo un sueño.

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El cuerpo de relevistas de los dirigidos por Omar López, exhibe una efectividad colectiva de 1.78, muy superior al 6.38 de los brazos abridores y Palencia ya acumula tres actuaciones, en las que se ha visto formidable.

Daniel Palencia está hermético en el Clásico Mundial:

Las tres presentaciones del cerrador de la selección nacional, fueron ante: Países Bajos, República Dominicana y la más reciente, ante Japón. En ese periodo, no ha permitido ningún tipo de libertades.

Palencia, suma tres capítulos completos lanzados, sin tolerar imparables, regalando solamente un pasaporte y sacando a cinco de los nueve oponentes que enfrentó por la vía del ponche; tras promediar 100 millas por hora en su recta.

Daniel Palencia habla sobre su trabajo con Johan Santana:

Una de las situaciones que más ha sido satisfactoria, para Palencia con la selección, es contar con un coach como Johan Santana, uno de los mejores brazos venezolanos en la historia y así lo dejó saber este relevista.

"(Santana) Influye mucho, desde que empezó el Clásico hacemos un meeting antes del juego. Nos reunimos todos, para hablar del juego y de los bateadores. Para mí es un sueño estar aquí y me siento como un niño con poder compartir con Johan Santana", destacó Palencia en la rueda de prensa previa al duelo de esta noche contra Italia, en el que buscarán el pase a la Gran Final.

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