Clásico Mundial: Omar López explica las limitaciones que tiene Keider Montero ante Italia

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Ya está cerca de comenzar el desafío entre Venezuela contra Italia correspondiente a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol y el dirigente venezolano, Omar López, indicó que su abridor, Keider Montero, tendrá limitaciones.

El duelo de pitcheo será Aaron Nola frente a Montero, no obstante, la organización de los Tigres de Detroit, donde milita el abridor venezolano, indicó un límite de pitcheos en su apertura.

Omar López habla sobre las limitaciones de Keider Montero:

Esta será la primera presentación de Keider, como abridor en el Clásico y en la rueda de prensa de esta tarde, el estratega criollo detalló que su trabajo no podrá superar los 50 lanzamientos, por órdenes de la organización felina.

Esto podría limitar además de la cantidad de lanzamientos, el plan del staff de Venezuela en un importante encuentro, en el cual están en busca de su primer pase a una Gran Final del máximo evento de selecciones.

¿Cómo le fue a Keider Montero en su primera actuación en el Clásico y cuándo fue?

La primera oportunidad en la que Montero se subió a la lomita, fue el pasado 9 de marzo contra Nicaragua. En esa ocasión, lanzó tres episodios en blanco, permitió tres indiscutibles y ponchó a dos oponentes.

En teoría, el objetivo será que Montero pueda completar tres capítulos y luego vendría a trabajar el bullpen venezolano, quienes se han visto bastante bien hasta el momento con un ma efectividad colectiva de 1.79.