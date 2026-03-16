Clásico Mundial: Esto dice Omar López previo al duelo ante Italia

Suscríbete a nuestros canales

Poco más de una hora falta, para que la novena venezolana salga al terreno en busca de hacer historia y obtener su primer pase a una final del Clásico Mundial de Beisbol. Por ende, previo a este desafío, el mandamás Omar López, habló con los medios de comunicación sobre su plan.

La novena de Venezuela chocará ante la sorpresa del torneo, Italia, quienes marchan invictos. Sin embargo, eso no parece intimidar a la escuadra nacional y van con todo su arsenal en busca del pase a la instancia decisiva.

Esto dice Omar López previo al encuentro ante Italia:

"Estamos preparados, estamos listos. Vamos a dar todo, así como hicimos contra Japón. Tuvimos solamente un día, pero es impresionante lo que hicieron estos muchachos después de llegar a las dos de la mañana ayer y decir 'vamos a practicar todos, no importa que estemos cansados, debemos seguir unidos, debemos trabajar juntos", mencionó en la rueda de prensa esta tarde López.

Aunado a eso, el dirigente venezolano afirmó que si consiguen el objetivo de pasar al duelo final contra Estados Unidos, está dispuesto a utilizar a todos sus brazos, a pesar de algunas restricciones, bien sea por el torneo o por sus respectivas organizaciones.

"Yo me preocupo por la parte interna y no por la externa, que es lo que yo puedo controlar. Lo único que puedo decir es que nosotros (Venezuela) ganando hoy, mañana vamos con todo, no importa si tenemos que usar todos los lanzadores back to back", añadió López, asegurando que está seguro que sus lanzadores estarán dispuestos a salir a batalla sin importar la circunstancia.