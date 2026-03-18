Venezuela y Estados Unidos dominan el Equipo Ideal del WBC 2026

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Tras la culminación de una edición histórica del Clásico Mundial de Béisbol, se ha revelado de forma oficial el All-WBC Tournament Team. El listado final confirma la hegemonía de las potencias americanas, con una presencia masiva de jugadores venezolanos y estadounidenses que dictaron la pauta durante las dos semanas de competición.

El infield Vinotinto: muralla y ofensiva

La selección de Venezuela logró un hito al posicionar a tres de sus cuatro jugadores de cuadro en el equipo estelar. La combinación de contacto y defensa de los criollos fue el factor diferencial del torneo: Luis Arráez se adueñó de la primera base gracias a su capacidad inigualable para poner la bola en juego, mientras que el joven Ezequiel Tovar se consagró como el mejor campocorto del mundo con jugadas de feria que sostuvieron el pitcheo nacional. La "esquina caliente" fue propiedad de Maikel García, quien aportó agresividad en las bases y un guante de élite.

Las estrellas que completan la alineación

El resto del cuadro defensivo y la batería de lanzadores reflejan el alto nivel de competencia de esta edición. Detrás del plato, el dominicano Austin Wells fue seleccionado como el receptor más destacado, mientras que el estadounidense Brice Turang completó la llave del doble play en la segunda base.

En los jardines, el equipo ideal presenta una mezcla de juventud y jerarquía internacional. El prospecto estadounidense Roman Anthony comparte los jardines con el dominicano Fernando Tatis Jr., quien volvió a deslumbrar con su potencia, y la gran sorpresa del torneo, Dominic Nori, representando a la selección de Italia.

El cuerpo de lanzadores está encabezado por el fenómeno Paul Skenes de Estados Unidos, acompañado por la consistencia de Logan Webb y la sólida actuación de Aaron Nola, quien también vistió los colores de la escuadra italiana. Finalmente, el puesto de bateador designado fue otorgado, por segundo Clásico consecutivo, al astro japonés Shohei Ohtani, consolidando su estatus como una leyenda viviente del deporte.

Datos relevantes del equipo ideal

Dominio de MLB: La totalidad de los integrantes del equipo ideal hacen vida en el sistema de Grandes Ligas, reafirmando el nivel de esta edición.

La constante de Ohtani: Ohtani es el único jugador de la edición 2023 que repite en el roster ideal, manteniendo su dominio global.

Crecimiento europeo: La inclusión de piezas como Nori y Nola destaca el avance del béisbol en el viejo continente, siendo fundamentales para la sorprendente actuación de la selección Azzurra.

Con este "All-WBC Team", se cierra el telón de un evento que volvió a paralizar al mundo del deporte, dejando a Venezuela no solo con el trofeo de campeón, sino con el reconocimiento global a su talento individual.