Clásico Mundial: ¿Emmanuel De Jesús merecía estar en el equipo All Star?

Los venezolanos no solamente se apoderaron del trofeo de campeones del Clásico Mundial, sino también del equipo All Star de este evento, tras contar con tres peloteros de posición. No obstante, algunos consideran que Emmanuel De Jesús también debió ser parte de esa alineación y por ende, compararemos su labor con lo lanzadores seleccionados.
Logan Webb (Estados Unidos) y Aaron Nola (Italia), fueron los dos brazos que formaron parte del conjunto todos estrellas del Clásico y lo cierto, es que los departamentos reflejan paridad entre estos tres lanzadores.
Números de Logan Webb:
- JG: 2
- JP: 0
- IL: 8.2
- EFEC: 1.04
- H: 5
- CP: 1
- CL: 1
- K: 11
- BB: 1
- WHIP: 0.69.
Números de Aaron Nola:
- JG: 1
- JP: 0
- IL: 9.0
- EFEC: 1.00
- H: 8
- CP: 1
- CL: 1
- K: 8
- BB: 2
- WHIP: 1.11.
Números de Emmanuel De Jesús:
- JG: 2
- JP: 0
- IL: 7.1
- EFEC: 1.23
- H: 3
- CP: 1
- CL: 1
- K: 11
- BB: 1
- WHIP: 0.55.
Sin duda alguna, los tres pitchers tienen cifras sumamente similares. De hecho, todos recibieron solamente una anotación. Sin embargo, la diferencia pudo marcarse por la cantidad que estuvo cada brazo en el morrito, debido a que el venezolano lanzó 7.1 tramos, mientras que Webb lanzó 8.2 IL y Nola 9.0 IL.
No obstante, si se hace el simil solamente con Nola, De Jesús recibió menos hits, ponchó a más rivales, regaló menos boletos, tuvo una victoria más y su whip fue inferior; lo que deja claro que el zurdo venezolano también tenía buenos méritos.