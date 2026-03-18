WBC: Los pobres números que dejó Aaron Judge luego de la fase de grupos

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha finalizado para la selección de Estados Unidos con una eliminación que pone el foco sobre su capitán, Aaron Judge. Tras una fase de grupos donde el jardinero mostró destellos de su poder habitual, su producción ofensiva sufrió un desplome en las rondas de eliminación directa.

Durante la fase de grupos, Judge mantuvo una línea sólida, destacando su cuadrangular ante México que selló una victoria clave en Houston. Sin embargo, al cruzar la frontera hacia los cuartos de final y semifinales, su eficiencia se redujo drásticamente. En la ronda de eliminación, Judge registró apenas 1 imparable en 12 turnos oficiales, lo que representa un promedio de bateo de .083 en la etapa definitiva del torneo.

Este rendimiento contrasta con el .261 de promedio general con el que finalizó el certamen. La mayor parte de su daño ofensivo (dos jonrones y cinco carreras impulsadas) ocurrió en los primeros tres juegos de la fase regular ante rivales de menor jerarquía. En los escenarios de mayor presión, el "Juez" no logró descifrar el pitcheo secundario de los equipos clasificados, acumulando cuatro de sus seis ponches totales en los últimos dos encuentros.

El pitcheo venezolano nubló al Juez

La principal herramienta de Aaron Judge es su capacidad para generar extrabases, pero en la fase final del WBC, su tasa de contacto cayó por debajo de sus estándares de MLB. En la derrota final que selló la salida de Estados Unidos, Judge se fue de 4-0 con 3 ponches, fallando en situaciones de apremio con corredores en base.

Si bien el beisbol es un deporte colectivo y la ofensiva estadounidense apenas produjo cuatro carreras en sus dos últimos compromisos, la figura de Judge carga con el peso de la jerarquía. Como tercer bate y capitán, su incapacidad para producir un hit remolcador en la ronda de matar o morir, alimentó la narrativa de su historial en postemporada.