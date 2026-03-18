WBC: El gesto antideportivo de Estados Unidos luego de la final

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La culminación del Clásico Mundial de Beisbol 2026 dejó una de las imágenes más comentadas en el ámbito deportivo internacional. Tras caer 3-2 ante la selección de Venezuela en el loanDepot Park de Miami, varios integrantes de la selección de Estados Unidos manifestaron su frustración de manera visible. Algunos jugadores como Pete Crow-Armstrong, Kyle Schwarber, Bryce Harper, Paul Skenes, Clayton Kershaw, Mason Miller, Bobby Witt Jr. entre otros, se quitaron la medalla de plata luego de recibirla.

Venezuela logró su primer título histórico en el certamen gracias a un doblete remolcador de Eugenio Suárez en la novena entrada, silenciando a una novena estadounidense que contaba con figuras de la talla de Aaron Judge y Bryce Harper.

El equipo de Estados Unidos, dirigido por Mark DeRosa, buscaba su segundo título tras el obtenido en 2017 y la derrota en la final de 2023. Al fallar nuevamente en el partido decisivo, la presión sobre las estrellas de Grandes Ligas ha aumentado, especialmente por la forma en que gestionaron la ceremonia de premiación.