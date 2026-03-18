WBC: Ronald Acuña Jr. se une a un club exclusivo tras ganar el Clásico Mundial

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La victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo representa el primer título para el país, sino que consagra a Ronald Acuña Jr. en el Olimpo histórico de este deporte. Al vencer a Estados Unidos 3-2 en la final de Miami, el jardinero de los Bravos de Atlanta se integra a un selecto grupo de jugadores que han ganado un Clásico Mundial, una Serie Mundial y un premio al Jugador Más Valioso de la MLB.

Hasta la fecha, solo figuras de la talla de Buster Posey y Shohei Ohtani compartían este honor. Acuña Jr., con solo 28 años, alcanza esta distinción tras haber obtenido el MVP de la Liga Nacional en 2023 y el anillo de Serie Mundial en 2021.

El desempeño de Ronald Acuña Jr. en el WBC 2026

Durante el torneo de 2026, Acuña Jr. asumió el rol de líder ofensivo y ancla del jardín derecho para la selección dirigida por Omar López. Su participación fue determinante desde la fase de grupos hasta la instancia final en el loanDepot Park.

En los siete encuentros disputados por Venezuela, el oriundo de La Sabana registró una línea ofensiva de .269 de promedio de bateo, con dos cuadrangulares y cuatro carreras impulsadas. Su impacto no se limitó al bateo; su velocidad en las bases permitió anotar 10 carreras y estafó dos almohadillas. En el duelo crucial de semifinales contra Japón, Acuña Jr. conectó un jonrón solitario en el primer turno del encuentro, marcando el ritmo para la clasificación venezolana.

La lista de peloteros que poseen los tres galardones más importantes del beisbol profesional es sumamente breve.