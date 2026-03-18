MLB: Shohei Ohtani convence en su debut primaveral con los Dodgers

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El astro japonés Shohei Ohtani disipó cualquier duda sobre su condición física tras cumplir con su primera apertura de los entrenamientos primaverales. En su presentación del miércoles ante los Gigantes de San Francisco, el lanzador derecho completó una labor de cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras, consolidando su preparación de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Dominio absoluto desde la lomita

Ohtani mostró un control total del juego desde el primer pitcheo. Su eficiencia fue notable en la entrada inicial, la cual retiró utilizando solamente cinco lanzamientos. A lo largo de su actuación, el japonés permitió apenas un imparable y otorgó cuatro ponches, manteniendo a la ofensiva de San Francisco fuera de balance durante toda su estancia en el montículo.

La potencia de su brazo fue el factor determinante de la jornada. El radar de velocidad registró un pitcheo máximo de 99.9 millas por hora. En total, utilizó 19 rectas que promediaron las 97.6 millas por hora, demostrando que su fuerza se mantiene en niveles de élite. Ohtani finalizó su labor con un total de 61 pitcheos realizados.

Aunque inicialmente se proyectaba su salida tras completar el cuarto episodio, el cuerpo técnico de los Dodgers de Los Ángeles permitió que enfrentara a un bateador adicional en la quinta entrada para alcanzar el volumen de trabajo planificado. Esta decisión subraya la intención del equipo de incrementar progresivamente su resistencia física.

Se estima que la próxima aparición de Ohtani sea el martes frente a los Angelinos, su antiguo equipo. Para ese encuentro, la proyección es que realice entre 65 y 70 lanzamientos. Este será el ajuste final antes de su debut oficial en la temporada regular, donde se espera que su límite de pitcheos aumente a un rango de entre 75 y 80 envíos.

Debut oficial contra los Guardianes

La planificación logística de los Dodgers sitúa la primera apertura de temporada regular de Shohei Ohtani para los días 30 o 31 de marzo. El rival designado para dicha serie serán los Guardianes de Cleveland.