Joya monticular en Miami: Eduardo Rodríguez silencia a Estados Unidos en una final histórica

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El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 alcanzó su clímax este martes con el enfrentamiento definitivo entre las selecciones de Venezuela y Estados Unidos. El encuentro, que ha paralizado al mundo del deporte, presentó un duelo monticular de alto calibre que cumplió con todas las expectativas generadas en la previa.

Estrategia y talento en el centro del diamante

Por la nación de las barras y las estrellas, el encargado de abrir fue el derecho Nolan McLean, la joven sensación de los Mets de Nueva York que ha irrumpido con fuerza en la Gran Carpa. Frente a él, Venezuela confió su destino al experimentado zurdo de los Diamondbacks de Arizona, Eduardo Rodríguez, en un choque de estilos y generaciones disputado en el préstamo Depot Park de Miami.

La atmósfera en la "Casa de los Marlins" fue eléctrica desde el primer lanzamiento, con una fanaticada dividida que convirtió el estadio en un hervidero de emociones, reflejando la importancia de esta primera final histórica para el conjunto sudamericano.

El dominio absoluto del "Siniestro"

Eduardo Rodríguez respondió a la confianza del gerente Omar López con una actuación magistral. El zurdo venezolano trabajó por espacio de 4 entradas y un tercio, en las que maniató por completo a la poderosa artillería estadounidense. Durante su labor, Rodríguez apenas permitió un imparable, no concedió anotaciones, otorgó un solo boleto y abandonó a cuatro bateadores enemigos.

La eficiencia del nativo de Valencia fue clave para mantener la ventaja venezolana en el marcador. Realizó un total de 57 lanzamientos , de los cuales 32 se localizaron en la zona de strike, demostrando un control impecable de sus lanzamientos rompientes y una recta que supo ubicar en las esquinas para neutralizar a bateadores de la talla de Aaron Judge y Kyle Schwarber.

Una ovación para la historia

Tras retirar al primer bateador del quinto episodio, el cuerpo técnico venezolano decidió que la labor de Rodríguez había concluido, dando paso al cuerpo de relevistas. Al abandonar el montículo, el "Siniestro" fue despedido con una estruendosa ovación por parte de la gran mayoría del público asistente, un reconocimiento unánime a una de las aperturas más dominantes en la historia de la selección nacional en torneos internacionales.

Con esta sólida base monticular y el bateo oportuno mostrado en los episodios intermedios, Venezuela se posiciona en una situación inmejorable para buscar su primer título mundial, dejando claro que su llegada a la final no fue producto del azar, sino de un pitcheo de élite.