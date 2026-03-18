Wilyer Abreu sacude Miami: jonrón histórico en la final del Clásico Mundial

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El jardinero izquierdo venezolano, Wilyer Abreu, ratificó su excelente momento ofensivo este martes al conectar su segundo cuadrangular del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. El estacazo llegó en el escenario más exigente posible: la gran final ante la selección de Estados Unidos, celebrada en un vibrante préstamo Depot Park de Miami, hogar de los Marlins.

El estacazo de la ventaja

Abreu se presentó en la caja de bateo durante la parte alta de la quinta entrada para enfrentar su segundo turno de la noche contra el lanzador abredor estadounidense, el derecho Nolan McLean . En ese momento, el encuentro se mantenía con una tensión máxima, con Venezuela dominando por la mínima diferencia de una carrera por cero.

Con la cuenta en un strike sin bolas, McLean cometió el error de dejar una recta de 96 millas por hora en el corazón del plato. El zurdo venezolano no perdonó el envío y, con un swing compacto y potente, depositó la pelota en lo más profundo de las gradas del jardín izquierdo, desatando la euforia de la numerosa delegación venezolana presente en Florida.

Potencia medida por Statcast

El impacto de Abreu no solo fue oportuno, sino visualmente impresionante. De acuerdo con las mediciones de Statcast de Major League Baseball (MLB) , la conexión del patrullero de los Medias Rojas de Boston tuvo una velocidad de salida de 106.1 millas por hora y alcanzó una distancia proyectada de 414 pies .

Este batazo no solo amplió la ventaja para el conjunto dirigido por Omar López, sino que también sirvió para asentar el ritmo del partido ante un equipo norteamericano que buscaba desesperadamente igualar las acciones.

Un hito para el béisbol venezolano

Más allá de las estadísticas, el cuadrangular de Abreu tiene un peso histórico incalculable. Se trata del primer jonrón conectado por un venezolano en una final del Clásico Mundial de Béisbol , un hito que llega en la primera participación de la nación caribeña en esta instancia definitiva del torneo.

Tras años de quedar en el camino en rondas previas, la selección de Venezuela ha demostrado en este 2026 que cuenta con el talento y la mentalidad para competir de tú a tú contra las potencias mundiales, y el madero de Wilyer Abreu ha sido una de las piezas fundamentales en este camino hacia la gloria.