WBC: Audiencia del Clásico Mundial alcanzó niveles históricos

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El Clásico Mundial de Beisbol ha consolidado su posición como un fenómeno global de audiencia. Según los datos oficiales proporcionados por FOX Sports PR, las fases de eliminación directa han registrado cifras sin precedentes, superando ampliamente los registros de ediciones anteriores y posicionando al beisbol de selecciones como un producto de alto impacto televisivo en Estados Unidos.

Cifras históricas en el duelo entre Estados Unidos y República Dominicana

El enfrentamiento de semifinales entre Estados Unidos y República Dominicana, que culminó con una victoria norteamericana de 2-1, se ha convertido en un hito para la televisión por cable. Un total de 7.369.000 espectadores sintonizaron la transmisión a través de FS1 y FOX Deportes.

Este partido no solo fue el evento deportivo más visto del fin de semana, sino que se posicionó como el telecast del WBC más visto en la historia de cualquier cadena en territorio estadounidense. En la plataforma de FS1, el promedio de audiencia alcanzó los 6.864.000 televidentes, lo que representa la transmisión más vista del canal desde el año 2019 y la novena más sintonizada en toda la historia de la señal.

El interés del público alcanzó su punto máximo entre las 11:00 y las 11:08 PM ET, momento en el que la audiencia escaló hasta los 8.170.000 espectadores. En términos comparativos, este desempeño representa un incremento del 252% respecto a la semifinal de 2023 entre Estados Unidos y Cuba, la cual había promediado 1.949.000 usuarios.

El cuarto de final más visto en la historia del torneo

El crecimiento de la audiencia no comenzó en las semifinales. El partido de cuartos de final, donde el equipo estadounidense aseguró su pase tras vencer a Canadá con un marcador de 5-3, ya había dado señales del auge del torneo. Este encuentro fue sintonizado por 4.285.000 personas sumando las pantallas de FOX y FOX Deportes.

Solo en la cadena FOX, el promedio de audiencia fue de 4.138.000 espectadores, estableciéndose como el cuarto de final más visto en la historia del Clásico Mundial de Beisbol. El pico de sintonía para este duelo se registró entre las 10:45 y las 11:00 PM ET, alcanzando los 4.929.000 televidentes.

Comparativa de crecimiento

Al analizar el desempeño respecto a la edición previa, el aumento en el interés de los aficionados es notable. El choque entre Estados Unidos y Canadá superó en un 83% el promedio del cuarto de final de 2023 disputado entre Estados Unidos y Venezuela, el cual registró 2.261.000 espectadores.

Este ascenso en los niveles de audiencia ratifica que el formato actual del WBC ha logrado captar la atención del público masivo, logrando métricas que compiten directamente con las grandes ligas profesionales y consolidando a FOX Sports como el hogar de los récords de audiencia para el beisbol internacional.