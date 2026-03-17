Vizcarrondo envió este mensaje a la selección de Venezuela en el Clásico Mundial

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El estratega de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, apareció este martes 17 de marzo ante los medios para anunciar su convocatoria de cara a la participación en la FIFA Series 2026. Y en medio de sus declaraciones tuvo un momento especial para la selección de beisbol, que jugará la final del Clásico Mundial ante los Estados Unidos.

El técnico criollo se mostró emotivo por esa clasificación al partido decisivo contra los estadounidenses y envió un deseo especial para los dirigidos por el manager Omar López.

"Es una fuente de inspiración para nosotros, no solo para los que hacemos parte en el deporte, sino para todo el país. Entendimos, a través del resultado que están generando, que el talento en el deporte lo tenemos independientemente en la disciplina que sea", dijo de entrada.

Y agregó: "Estoy muy contento. Yo como un hincha más, como un aficionado más, estoy cruzando los dedos y poniendo todas mis energías en que se pueda realizar y que podamos llevarnos ese campeonato mundial".

Oswaldo Vizcarrondo ve inspiración en el Clásico Mundial

El propio 'Vizca' quiso aprovechar el momento de jubilo que vive Venezuela en este momento por la participación criolla en el clásico para pedir reflejarse en esos éxitos.

"Nos debemos ver reflejados en eso, en esa química...lo que dije ante, en esa sinergia que se les ve y yo estoy convencido que si logramos tener eso; ese extra, pues no podrá permitir a nosotros en algún momento clasificarnos al mundial", apuntó.

Luego añadió: "Eso hay que fomentarlo y hay que poner el talento al servicio del colectivo. Eso lo tiene que entender el jugador venezolano, en el fútbol; los de beisbol lo están entendiendo bien y quiero desearles mucho éxito".

Con estas declaraciones de Oswaldo Vizcarrondo queda en evidencia que todo el país está viviendo una auténtica fiesta por lo hecho por Venezuela en el Clásico Mundial, en una edición en la que se encontró la primera clasificación venezolana a una final de este torneo.