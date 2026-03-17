Vizcarrondo impone su idea en la Vinotinto: "No voy a convocar a quién no lo merezca"

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Tras el anuncio de su lista de 28 convocados para la FIFA Series 2026, el seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo compareció ante los medios para explicar los criterios de su convocatoria.

Con un discurso frontal y transparente, el estratega criollo dejó claro que bajo su mando nadie tiene el puesto asegurado por decreto. Para él, el rendimiento actual prima sobre el pasado, estableciendo una política de meritocracia estricta en el vestuario Vinotinto.

"Yo no soy tonto, no voy a convocar a quién no lo merezca y que no puedan subir el rendimiento nuestro desde esa competencia interna", afirmó con contundencia.

El regreso del "Gladiador"

Una de las noticias más esperadas era la ratificación del capitán y máximo goleador histórico. Pese a las dudas que suelen rodear a los jugadores veteranos, Oswaldo Vizcarrondo aseguró que Salomón Rondón está en plenitud para este reto de marzo.

"Salomón (Rondón) me expresó su deseo de estar, de que se siente todavía bien en el aspecto físico, y se nota porque he visto todos sus partidos y creo que en ese sentido está fuerte", detalló el seleccionador.

Principales ausencias

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el cuerpo técnico. Vizcarrondo tuvo que lidiar con contratiempos de última hora que alteraron su planificación original, especialmente en la zona medular.

Se confirmaron las ausencias de Yangel Herrera y Dani Pereira, a quienes el técnico tildó de "bajas sensibles" debido a sus respectivas lesiones musculares.

Por otro lado, Ender Echenique y Ángel Azuaje quedaron fuera de esta ventana internacional debido a problemas de documentación que impidieron su viaje.

Con estas declaraciones, el "Patrón" asume el mando con la visión de tener un equipo basado en el esfuerzo diario, la vigencia de sus referentes y la capacidad de adaptación ante las ausencias.