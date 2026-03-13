¡Vizcarrondo se lamenta! Talento Vinotinto se lesiona y se perderá la fecha FIFA

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La planificación de la Vinotinto comandada por Oswaldo Vizcarrondo para la doble fecha FIFA de marzo ha sufrido su primer revés importante.

Lo que parecía una simple molestia física se ha confirmado como una lesión de alcance. Dani Pereira estará fuera de las canchas durante al menos un mes, perdiéndose el inicio del nuevo ciclo.

El percance ocurrió durante la última jornada de la MLS en el enfrentamiento entre Austin FC y Charlotte. El mediocentro criollo tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 36.

El técnico de los "Verdes", Nico Estévez, fue el encargado de confirmar la gravedad, explicando que sufre una lesión en el tendón de la corva que lo mantendrá en el alejado durante cuatro semanas.

Mala suerte para Pereira

La ausencia de Dani Pereira no es un tema menor. Para Vizcarrondo, el volante de 25 años representaba una de las piezas clave en la transición generacional por varias razones.

En primer lugar, es uno de los pocos perfiles en el radar nacional capaces de romper líneas con pases filtrados desde la base. Además, estaba siendo inamovible en el once titular del Austin, llegando con el rodaje necesario para la alta exigencia internacional.

Por otro lado, su capacidad para jugar como "5" único o en un doble pivote le daba al cuerpo técnico la flexibilidad táctica para los amistosos de marzo (entre el 23 y el 31).

¿Quiénes podrían ocupar su lugar?

Con Dani Pereira fuera de la ecuación para esta ventana, Oswaldo Vizcarrondo tendrá que mirar hacia otras opciones para conformar la convocatoria. El técnico quiere aprovechar al máximo los amistosos para encarar el siguiente ciclo mundialista de la mejor forma posible.

Nombres como Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., Henrry Díaz, Jeferson Caraballo, Telasco Segovia o Ángel Figueroa podrían conformar el mediocampo en el parón de selecciones.