Estos 3 Vinotintos brillan en el arranque de la MLS

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El inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en un casting abierto hacia la Absoluta de la Vinotinto.

Con el mensaje claro de Oswaldo Vizcarrondo sobre la mesa, "solo vendrán los que lo merezcan", tres nombres han respondido con actuaciones que rozan la excelencia.

Vinotintos brillan en la MLS

David Martínez

En el LAFC, David Martínez arrancó la campaña con una pegada envidiable (dos goles en tres partidos). Su capacidad para generar peligro partiendo desde la banda y su madurez en la toma de decisiones lo posicionan como el recambio natural y urgente en el frente de ataque venezolano.

Telasco Segovia

Si jugar al lado de figuras mundiales intimida, a Telasco Segovia parece no importarle. El larense ha registrado un gol y tres asistencias en sus primeros tres compromisos.

Su visión de juego y el ritmo que imprime en el mediocampo de las "Garzas" lo sitúan como un candidato serio para manejar los hilos de la Vinotinto en el ciclo hacia 2030.

Wikelman Carmona

El cambio de aires (ahora en el CF Montréal) parece haberle sentado de maravilla a Wikelman. Con dos goles en tres encuentros, el volante zurdo está mostrando una buena versión, pero deberá mantener la regularidad.

Vizcarrondo pendiente de la MLS

Cabe destacar, que el cuerpo técnico de Oswaldo Vizcarrondo quiere seguir probando jugadores y conformar una convocatoria competitiva. En el radar también hay otros nombres que podrían meterse en la conversación.

Además del "tridente" de la MLS, la selección también sigue de cerca la evolución de nombres como: Kevin Kelsy, Dani Pereira, Ender Echenique, Gustavo Caraballo, Giovanny Sequera o Santiago Pita.