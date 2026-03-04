Fútbol Internacional

Telasco Segovia confiesa la lección más importante de Lionel Messi

El mediocampista venezolano ha empezado la temporada como titular en el Inter Miami

Por

Carlos Mora
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 01:56 pm
Desde su llegada al Inter Miami, Telasco Segovia no solo ha sumado minutos en la MLS, sino que ha recibido una clase magistral de competitividad de la mano de Lionel Messi.

El mediocampista venezolano, una de las promesas más brillantes de la Vinotinto, confesó recientemente el impacto profundo que ha tenido compartir vestuario con el ocho veces Balón de Oro, destacando que la mayor enseñanza no ha sido técnica, sino mental.

"Quiere seguir ganando"

Para Telasquito, lo más sorprendente de convivir con el astro argentino es su insaciable hambre de gloria, a pesar de haber conquistado ya todos los trofeos posibles en la historia del fútbol.

"Yo me llevo mucho de él, las ganas que tiene. Ya ganó todo y quiere seguir ganando", afirmó el larense, visiblemente impresionado por la ética de trabajo de su capitán.

Esta mentalidad ganadora se ha convertido en el motor del vestuario rosa, donde la figura de Lionel Messi actúa como un espejo de exigencia para los jugadores más jóvenes.

El efecto Messi en Miami

La influencia del "10" ha calado hondo en la actitud de Telasco Segovia, quien ve en la competitividad de la "Pulga" una obligación moral para el resto del equipo.

"Eso es lo que más me impresiona de él, no quiere perder nunca; eso nos transmite a nosotros como capitán, como figura. Si él quiere, ¿cómo nosotros no vamos a querer?", reflexionó el volante.

Con esta lección aprendida, el ex mediocampista de Casa Pia busca consolidarse en el esquema de las "Garzas" y trasladar ese espíritu ganador a la selección nacional en los próximos retos internacionales.

